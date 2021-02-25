Öğretmen atama takvimi 2021: 20 bin öğretmen atamaları tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli oldu mu?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını belirtti. KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğretmen adayı son dakika MEB öğretmen atamaları 2021 duyurusu bekliyordu. Yeni Ekonomi Programı öncesinde yapılan açıklamalarda 2021 yılı için yaklaşık 65 bin memur alınacağına dair açıklama yapılmıştı. 2021 yılına girmeden başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı alımlar yapmaya başladı. Binlerce öğretmen adayı bakanlıkların alımları devam ederken MEB öğretmen atamaları ne zaman yapacak, 2021 öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu araştırması yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yapmıştı. 2021 öğretmen atama takvimi için detayını da paylaşan Bakan Selçuk'un açıklamaları haberimizde.Peki öğretmen atamaları tarihleri ne zaman başlayacak? İşte güncel öğretmen atamaları gelişmeleri... Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 bin öğretmene atama müjdesi CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: Bu okulları şehrimize kazandıran MEB ve hayırseverlerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Son 18 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Ankara'da 7 bin 541 yeni derslikle toplam derslik sayımız 49 bin 700 ulaştırmış bulunuyoruz. Yeni dersliklerle 184 okulumuz daha tekli eğitime geçecektir. Böylece tekli eğitime geçme oranı yüzde 95'e yükselecektir. BAKAN SELÇUK ÖĞRETMEN ATAMA TARİHİNİ AÇIKLAMIŞTI! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz ay TRT Kürdi'de konuk olarak yer aldı. Öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklaması yapan Bakan Selçuk müjdeyi vermişti. 2021 öğretmen atama takvimini açıklayan Selçuk, atamaların ihtiyaç duyulan kadrolara göre dağılımının olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatistiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi. Öğretmen atamaları tarihi ne zaman başlayacak sorusu için ise yakın bir zamanda yapılacağını belirtmişti. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN, TARİHİ BELLİ OLDU MU? Bakan Selçuk yaptığı önceki açıklamasında, öğretmen atama tarihlerinin ne zaman olacağına dair görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sonuçların kısa zamanda netleşmesini ümit ettiklerini söylemişti. Bakan Selçuk, bugün yaptığı açıklamada "Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor. Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz" dedi. 138 BİN AÇIK ÖĞRETMEN KADROSU VAR Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaptığı gibi 2021 yılında da öğretmen ataması için işlem yapacak. Koronavirüsten dolayı online eğitime devam eden öğretmenler, yüz yüze eğitim başladığında okula giderek eğitim veriyordu. Okulda eğitim verildiği süreçte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan öğretmenlerin okula gelmemesinden dolayı oldukça çok öğretmen açığı bulunuyordu. Sayıştayın açıkladığı rapora göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı bulunuyor. Bu ihtiyaçların karşılanması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 2021 yılında öğretmen atamalarının acil olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak merak eden adaylar, dört gözle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini bekliyordu.

MEB'den net atama tarihleri ilişkin karar geldiğinde haberimizde yer veriyor olacağız.

Peki 2021 yılında kaç bin öğretmen ataması olacak? Hangi branşlardan öğretmen ataması yapılacak? 2021'DE KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANACAK? Bakan Selçuk açıklamasında, kaç bin öğretmen atanacak sorusuna ise ihtiyaç doğrultusunda toplam kadro ihtiyacı ile belirleneceğini açıkladı. 2021 yılı öğretmen atamaları için sorulan sorulardan birisi de kaç bin öğretmen atacağı sorusu. Yukarıda belirttiğimiz gibi Sayıştay raporuna göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı yer alıyor. 2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adaylarından 60 bin kişi atama talebini iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelere devam eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın 55 bin öğretmen ataması için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bakanlıkların çalışmaları devam ederken son kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. 2021 yılının ilk ayları içerisinde 55 bin öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Şubat tarihinde yapılan açıklamasında 20 bin atama yapılacağı bildirildi. Peki öğretmen ataması branş sayısı açıklandı mı?

BAKAN SELÇUK'UN ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK? Bakan Selçuk öğretmen kadro ihtiyacı ve branş sayısı için şöyle konuştu; "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ SAYISI BELLİ OLDU MU? Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü öğretmen atamaları için çalışmalara devam ederken binlerce aday 2021'de hangi branşlardan atama yapılacağını merakla bekliyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmen branşlarında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer almıştı. Sınıf öğretmenlerini, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce öğretmenliği takip etti. 2021 yılında öğretemen ataması yapılırken, bu sıralamaya atama yapılması bekleniyor. Peki 2020 yılında kaç öğretmen atandı? 2020'de hangi branştan kaç öğretmen alındı?