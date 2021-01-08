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Öğretmen atamaları 2021 son durum... Kaç bin öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli mi?

08.01.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Öğretmen atamaları 2021 son durum... Kaç bin öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli mi?

Son dakika haberine göre KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğretmen adayı "2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak" araştırmasına başladı. Yapılan açıklamaya göre öğretmen adayları, atamalarda geçerli olacak başarı sıralamasına ve puanlarına ulaştı. Sağlık ve güvenlik personeli alımları devam ederken, MEB personel alımları ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu araştırıyor. Peki 2021 öğretmen atamaları tarihleri belli oldu mu?Hangi branşlarda öğretmen ataması olacak?

KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğretmen adayı son dakika MEB öğretmen atamaları 2021 duyurusu bekliyor. Yeni Ekonomi Programı öncesinde yapılan açıklamalarda 2021 yılı için yaklaşık 65 bin memur alınacağına dair açıklama yapılmıştı. 2021 yılına girmeden başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı alımlar yapmaya başladı. Binlerce öğretmen adayı bakanlıkların alımları devam ederken MEB öğretmen atamaları ne zaman yapacak, 2021 öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu araştırması yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğretmen atamaları için müjde bekleyen adaylar, başvuruların bir an önce yapılmasını bekliyor. Peki öğretmen atamaları tarihleri ne zaman başlayacak? İşte güncel öğretmen atamaları gelişmeleri...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN, TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaptığı gibi 2021 yılında da öğretmen ataması için işlem yapacak. Koronavirüsten dolayı online eğitime devam eden öğretmenler, yüz yüze eğitim başladığında okula giderek eğitim veriyordu. Okulda eğitim verildiği süreçte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan öğretmenlerin okula gelmemesinden dolayı oldukça çok öğretmen açığı bulunuyordu. Sayıştayın açıkladığı rapora göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı bulunuyor. Bu ihtiyaçların karşılanması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 2021 yılında öğretmen atamalarının acil olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak merak eden adaylar, dört gözle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini bekliyor. MEB'den atamalara ilişkin karar geldiğinde haberimizde yer veriyor olacağız.
Peki 2021 yılında kaç bin öğretmen ataması olacak? Hangi branşlardan öğretmen ataması yapılacak?

2021'DE KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANACAK?

2021 yılı öğretmen atamaları için sorulan sorulardan birisi de kaç bin öğretmen atacağı sorusu. Yukarıda belirttiğimiz gibi Sayıştay raporuna göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı yer alıyor. 2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adaylarından 60 bin kişi atama talebini iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelere devam eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın 55 bin öğretmen ataması için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bakanlıkların çalışmaları devam ederken son kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. 2021 yılı Ocak ayı içerisinde 55 bin öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Peki öğretmen ataması branş sayısı açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ SAYISI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü öğretmen atamaları için çalışmalara devam ederken binlerce aday 2021'de hangi branşlardan atama yapılacağını merakla bekliyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmen branşlarında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer almıştı. Sınıf öğretmenlerini, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce öğretmenliği takip etti. 2021 yılında öğretemen ataması yapılırken, bu sıralamaya atama yapılması bekleniyor. Peki 2020 yılında kaç öğretmen atandı? 2020'de hangi branştan kaç öğretmen alındı?

2020'DE KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?

2021 yılı Ocak ayında atama bekleyen adaylar, 2020 yılından ençok atama yapılan branş sıralamasını araştırmaya başlandı. Ocak ayı içerisinde açıklama bekleyen adaylar, atama açıklamasının hemen ardından başövuruların da yapılmasını öngörüyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

İngilizce öğretmeni ataması 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.

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