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Öğretmen atamaları 2021 sonuçları öğrenme linki! Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı

03.09.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen atamaları 2021 sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda görev yapan öğretmen sayısının 1 milyon 137 bine ulaştığını duyurdu. Sonuçların kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.

Öğretmen atamaları 2021 sonuçları için beklenen gün geldi. 20 bin öğretmen atama sonuçları Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıklandı.

Atamalar öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Ülkemizde 2002 yılında 500 bin civarında öğretmenimiz vardı. Şimdi bu sayı bin 500'lere dayandı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi.

atama

Sonuçların kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama öncesi yaptığı açıklamada öne çıkan satır başları şöyle:

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli çalışanları, saygıdeğer öğretmen adayları sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. 20 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde 2002 yılında 500 bin civarında öğretmenimiz vardı. Şimdi bu sayı bin 500'lere dayandı.

Ortlama sınıf mevcudumuz 22 ile OECD ortalaması civarında. Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık.

Öğretmen başında düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 16, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında.

Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında.

Artık çocuklarımız okula geldiklerinde sıralarında kitaplarını ücretsiz bir şekilde buluyorlar. Okullarımızın alt yapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz.

Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitim kalitesini artırmaktır. Eğitimin içeriğini geliştirmek gerekiyor. Çocuklarımız her şey gibi eğitimin de en iyisine layıktır.

Şu salgın döneminde çocuklarımız, bir buçuk yıldır okullarda akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadılar. Çocuklarımızı okullardan bırakma lüksümüz kalmadı. Çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitimi öğretimi vermekte kararlıyız. İnşallah çocuklarımızı Pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığımız okullarda uygulanacak kuralları belirlediler. Öğretmenlerimizden isteğimiz bu kurallara eksiksiz uymasıdır.

Okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğrenimi tamamlayacağız.

20 bin öğretmenimizi tekrardan tebrik ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen ataması Öğretmen Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu sefer yatarak maaş almasalar bari
Teşekkürler erdoğan beklenen atama geldi sonunda
hani gerek yoktu ne değişti reis.

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