Öğretmen atamaları belli oldu: Gözler 17 Ocak'ta!

Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi nedenlerle mazeret başvurusu yapan öğretmenler, 2025 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu kapsamında tercihte bulundu.

HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜ BELİRLEYİCİ OLDU

Başvuruda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yapılan yer değişikliği işlemleri, hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirildi. Bu süreçte öğretmenler, yüksek puanlı olanların öncelik kazandığı bir sistemle yeni görev yerlerine atandı.

TÜM GÖZLER 17 OCAK 2025’TE

17 Ocak itibarıyla yer değişikliği işlemlerini tamamlayacak öğretmenler, yeni görev yerlerine geçerek hem kişisel hem de mesleki yaşamlarında yeni bir döneme adım atacak.

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