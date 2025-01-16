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Öğretmen atamaları belli oldu: Gözler 17 Ocak'ta!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.01.2025 12:08
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Millî Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin atamalarını gerçekleştirdiğini duyurdu. Öğretmenler atamalarını görmek için nereye başvuracak?

Öğretmen atamaları belli oldu: Gözler 17 Ocak'ta!

Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi nedenlerle mazeret başvurusu yapan öğretmenler, 2025 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu kapsamında tercihte bulundu.

HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜ BELİRLEYİCİ OLDU

Başvuruda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yapılan yer değişikliği işlemleri, hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirildi. Bu süreçte öğretmenler, yüksek puanlı olanların öncelik kazandığı bir sistemle yeni görev yerlerine atandı.

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TÜM GÖZLER 17 OCAK 2025’TE

17 Ocak itibarıyla yer değişikliği işlemlerini tamamlayacak öğretmenler, yeni görev yerlerine geçerek hem kişisel hem de mesleki yaşamlarında yeni bir döneme adım atacak.

Atama sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız

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