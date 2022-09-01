Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak? MEB ile sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgulama ekranı

MEB Eylül ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen atayacağını duyurmuştu. MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri Ağustos ayının 27'si ve 31'i arasında gerçekleşti. Öğretmen atama sonuçlarının açıklanması için geri sayım başlamış oldu. Binlerce öğretmen adayı mesleğini icra etmenin hayali öğretmenlik atama başvrusunda bulundu. Peki, MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama başvuruları açıklandı mı? İşte detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin öğretmen atama takvimine ilişkin geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan Milii Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "27-31 Ağustos'ta tercihleri alacağız ve 1 Eylül'de de öğretmenlerimiz okullarına atanarak görevlerine başlayacak." ifadelerinde bulunmuştu. Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de paylaşılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir. Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUOÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntılara göre 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak. En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

