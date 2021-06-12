Öğretmen atamaları ne zaman olacak? Kaç öğretmen atanacak? Bakan Selçuk'tan açıklama!

Ek öğretmen ataması için nefesler tekrar tutuldu. Atanmayı bekleyen binlerce öğretmen ve öğretmen adayının merakla beklediği ek atama için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. En son açıklanan takvime göre, 20 bin öğretmen ataması yapıldı. Binlerce atanamayan öğretmen ise ek atama kararını bekliyor.

ÖĞRETMEN EK ATAMASI OLACAK MI?

Bakan Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından beklenen yeni atama kararları için açıklamalarda bulundu.

Selçuk, "Şimdi bunu her programda soruyorlar, aslında tekrar tekrar da soruyorlar. Haklı olarak bir değişiklik var mı diyorlar. Daha öncedeki açıklamalara göre bir değişiklik yok. Bunun artması doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi var. Neler yapılabilir diye görüşmeler yapılıyor. Daha çok meslektaşımı aramızda katmak isteriz. Buna ihtiyacımız var. Onların ihtiyaçlarının farkındayız. Bunu belirleyen husus, bütçe imkanları aslında." dedi.

Bakan Selçuk sözlerine şu şekilde devam etti; "Uzun yıllar boyunca ortalama 40 bin civarında atama yapıldı. Bu sene atama sayısında bir düşüklük oldu. Salgın ve benzeri koşullardan dolayı 20 bin atama yapıldı. Her sene gözden geçiriliyor. Bu bir kere karar verilen bir şey değil. İmkanlar dahilinde sürekli konuşulan bir şey. Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler.”