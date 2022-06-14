Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2022? İşte MEB Öğretmen atama takvimi 2022!

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya dair bir süre önce dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. 2022-2023 eğitim dönemine bu atamayı yetiştireceklaerini belirten Bakan Özer, müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağını da sözlerine eklemişti. Vatandaşlar Bakan Özer'in bu açıklaması sonrası öğretmen atamaları ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. İşte MEB Öğretmen atama takvimi 2022...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

Öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimi müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'si İstanbul'a atamayı planlıyoruz. 2022-2023'e bu atamayı yetiştireceğiz. Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramı ile birleştirdik.

