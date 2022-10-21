Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Gözler öğretmen atama kontenjanları ve taban puanlarında

Öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Öğretmen ataması en son eylül ayında gerçekleştirildi. Bu atamalarda 20 bin öğretmen ataması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının yeni açılımlarına odaklanarak mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacak." açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atama tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Eylül ayında yaptığı açıklamada yeni atanan 20 bin öğretmenin görevlerine yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte güvenlik soruşturmalarının ardından başlamasının planlandığını ifade eden Özer, yeni öğretmen atamasına ilişkin bir soru üzerine, "Hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının yeni açılımlarına odaklanarak mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacak." diye konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Yeni öğretmen ataması kontenjanları hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklanmıştı.

Buna göre 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atandı. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapıldı.

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapıldı. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip etti.

