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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı?

23.05.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen atamasına dair araştırmalar hız kazandı. Öğretmen ataması hakkında her haber yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer konu ile ilgili yaptığı açıklamada ‘Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız.’ şeklinde konuşmuştu. Konu ile ilgili yeni merak edilen açıklama geldi. İşte Öğretmen atamasına dair detaylar!

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı?

Öğretmen atamaları ve kontenjanları ile ilgili yeni bilgiler merakla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022 öğretmen ataması ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bu açıklamalar üzerinde eğitim ve öğretimde görevli olan binlerce eğitimci "Bu sene öğretmen ataması olacak mı?" sorusunun cevabını arıyor. Bakan Mahmut Özer, bu yıl öğretmen atamalarının 2022-2023 öğretim yılının başlangıcına yetiştirileceğini söyleyerek iki yeni müjde verdi. İşte 2022 öğretmen atamalarına dair merak edilen ayrıntılar...

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer, bu yıl öğretmen atamalarının 2022-2023 öğretim yılının başlangıcına yetiştirileceğini söyledi.

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2022

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmen ataması kontenjanları 2022 yılı içerisinden fazla olacak. Özer, yeni atamada kontenjanın yüzde 50'den fazlasının İstanbul'a verileceğini ifade etti.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması ile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti. Bu bilgiler doğrultusunda atamaların çok uzak bir tarihte olmayacağı düşünülüyor.

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öğretmen ataması atama
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