Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı?

Öğretmen atamaları ve kontenjanları ile ilgili yeni bilgiler merakla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022 öğretmen ataması ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bu açıklamalar üzerinde eğitim ve öğretimde görevli olan binlerce eğitimci "Bu sene öğretmen ataması olacak mı?" sorusunun cevabını arıyor. Bakan Mahmut Özer, bu yıl öğretmen atamalarının 2022-2023 öğretim yılının başlangıcına yetiştirileceğini söyleyerek iki yeni müjde verdi. İşte 2022 öğretmen atamalarına dair merak edilen ayrıntılar...

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer, bu yıl öğretmen atamalarının 2022-2023 öğretim yılının başlangıcına yetiştirileceğini söyledi.

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2022

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmen ataması kontenjanları 2022 yılı içerisinden fazla olacak. Özer, yeni atamada kontenjanın yüzde 50'den fazlasının İstanbul'a verileceğini ifade etti.

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması ile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti. Bu bilgiler doğrultusunda atamaların çok uzak bir tarihte olmayacağı düşünülüyor.

