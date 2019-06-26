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Öğretmen Ayşe Çelik beraat etti

26.06.2019 16:43 | Son Güncelleme

Bir Tv programındaki sözleri nedeniyle "Terör örgütü propagandası" suçundan hüküm giyen Ayşe Çelik beraat etti.

Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Çelik, "Bebekler annelerine kavuştuğu an özgür hissedeceğim" dedi.2016 yılında telefonla katıldığı Beyaz Show adlı televizyon programındaki konuşmasında "Çocuklar ölmesin" diyen ve "Terör örgütü propagandası" yaptığı suçlamasıyla hüküm giyen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Anayasa Mahkemesi'nin 9 Mayıs 2019 tarihli kararı okundu. Duruşmada, kamuoyunda Ayşe Öğretmen olarak bilinen tutuksuz sanık Ayşe Çelik'e de söz verildi. Ayşe Çelik, suçlamalara ilişkin daha önce de beyanda bulunduğunu belirterek, "Suç işleme kastıyla herhangi bir şekilde hareket etmedim. Kaldı ki eylemlerin suç olduğunu da düşünmüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı da gözetilerek beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Savcı beraatini talep etti

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, Ayşe Çelik'in televizyon programına telefonla bağlanarak yaptığı konuşma nedeniyle "Terör örgütü propagandası" suçundan hüküm giydiğini hatılattı.

Mütalaada, Ayşe Çelik hakkındaki kararın İstinaf Mahkemesi tarafından da onaylandığı anımsatıldı ve "Bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi 9 Mayıs 2019 tarihinde sanığın cezalandırılmasının gerekçesi olan konuşmanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir" denildi.

Mütalaada, daha önce verilen mahkumiyet kararın kaldırılması ve "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcı olduğu" dikkate alınarak Ayşe Çelik'in beraati talep edildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, daha önce verilen mahkumiyet kararını tüm sonuçları ile ortadan kaldırdı. Mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali olduğuna dair tespitini de gözeterek, Ayşe Çelik'in suç teşkil etmeyen eyleminden dolayı beraatine karar verdi.

Ayşe Çelik: Sözlerimin arkasındayım

Ayşe Çelik davanın ardından yaptığı açıklamada geç verilmiş bir karar olduğunu belirterek, "Bugüne kadar bana destek çıkan herkese çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cezaevinde 700'ün üzerinde bebek olduğunu belirten Ayşe Çelik, "Bebeklerin annelerine kavuştuğunu duyduğum an kendimi gerçekten özgür hissedeceğim" şeklinde konuştu. Sözlerinin arkasında olduğunu vurgulayan Ayşe Çelik, "Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın. Hiçbir çocuğun saçının bir teline bile zarar gelmesin" ifadesini kullandı.

Mayıs ayında tahliye edilmişti

Ayşe Çelik, televizyon programında Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki askeri operasyonlara atıfla "Çocuklar ölmesin" demişti. Program sonrasında yargılanarak, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası 2017'de kesinleşmiş ve 2018 yılının Nisan ayında cezaevine girmişti.

Kızının küçük yaşta olması nedeniyle iki hafta sonra tahliye edilen Çelik'in cezasının infazı iki kez ertelenmiş, cezanın erteleme süresi dolunca bu yıl Nisan ayında yeniden cezaevine konmuştu. Mayıs ayının başında da yeniden tahliye edilmişti.

DHA,DW/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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