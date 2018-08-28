Öğretmen çift, 4 yaşındaki kızlarıyla 1500 kilometre pedal çevirdi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ADANA'da yaşayan teknoloji ve tasarım öğretmeni Önder Sayar (42) ile eşi tarih öğretmeni Gülsüm Börklüce Sayar (34), 4 yaşındaki kızları Yaprak Nil ile beraber Bolu'dan Çanakkale'ye bisikletleriyle geldi. Öğretmen çift ile kızları, yaklaşık 1500 kilometre pedal çevirerek, tarih ve kültür gezisi gerçekleştirdi.

Adana'da öğretmenlik yapan Gülsüm Börklüce Sayar ile Önder Sayar çifti, 2009 yılında, kendileri gibi bisiklet tutkunu olanlar için tarihi ve kültürel geziler başlattı. Karadeniz, Akdeniz ve Ege turlarının yanı sıra farklı illerdeki tarihi yerlere 9 yıl boyunca geziler gerçekleştiren Sayar çiftinin bu yılki durağı ise Çanakkale oldu. Sayar çifti, kızları Yaprak Nil ile beraber otobüsle geldikleri Bolu'dan bisikletle başladıkları gezilerini Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir üzerinden yaklaşık 1500 kilometre pedal çevirerek, Çanakkale’de noktaladı.

Tarih öğretmeni Gülsüm Börklüce Sayar, 9 yıldır eşiyle gezi düzenlediklerini söyledi. Bisikletle gittikleri şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini gezerek, tarihçesini öğrendiklerini belirten Sayar, "Kültür gezilerimizde ilk başta Karadeniz'i gezdik. Sonra Akdeniz ve Ege'yi ortalama 2 bin 500 kilometre pedal çevirerek gezdik. Bu yılki tarihi ve kültür gezimize Bolu'dan başladık. Sakarya, Kocaeli, Gölcük, Yalova, Mudanya, Bandırma üzerinden Çanakkale'ye geldik. Zaten bu gezideki amacımız da Çanakkale'nin yanı sıra tarihi ve kültürel yerlerini gezip, görmekti. Bizim amacımız, bu tür gezilerle gezdiğimiz yerlerin tarihi ve kültürlerini tanıtmak. Gezilerimiz boyunca 4 yaşındaki kızım da bizimle bu tarihi ve kültürel yerleri gezip, tanıma fırsatı buluyor. Tarihi yerleri de öğreniyor. Biz bu gezileri gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. İnsanlara bu tarihi ve kültürel gezileri tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'TARİHİ YERLERİ GÖRÜP, ÖĞRENİYORUM'

Annesi- babasıyla 2 yaşından beri bisikletle gezilere çıkan Yaprak Nil Sayar ise "Annem ve babamla tarihi ve kültürel geziler kapsamında değişik illere turlar yapıyoruz. Gezdiğimiz tarihi yerleri görüp, öğreniyorum. Şu anda Çanakkale'deyiz. Burayı çok beğendim. Kordonboyunca tur attık. Truva atı önünde fotoğraf çektirdim. Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemileri seyrettim" dedi.

Kordonboyu ve Truva atı çevresinde bisikletiyle tur atan Sayar çifti ile kızları, kent merkezinde bulunan Aynalı Çarşı, Çimenlik Kalesi'ndeki Nusret Mayın Gemisi ile Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ve Troya ören yerini gezdikten sonra otobüsle Adana'ya dönecek.