Öğretmen çift 40 yıl biriktirdikleri eşyalardan sergi açtı

Kültürel değerleri 40 yıldır biriktirdiklerini anlatan Açıkgöz, "Görev yaptığımız illerden, ilçelerden, köylerden toparlayarak bu hale getirdik. Burada 700'den fazla eser sergileniyor. Asıl amacımız, çocuklara eski kültürümüzü aktarabilmek. Sergimizde 100 yılı aşkın eserlerimiz var. Bizim gibi orta yaş insanların kullandığı, babalarımızın, dedelerimizin kullandığı ve çocukluğumuzda bizim de kullandığımız eserler var." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Osman Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Hülya Açıkgöz de evlerinde biriktirdikleri kültür örneklerini öğretmenlere ve öğrencilere tanıtmanın kendilerine keyif verdiğini anlattı.

Kültürel eserlerin kıyıda köşede kalmasını istemediklerini vurgulayan Açıkgöz, "Çocuklar geçmişte yaşanan birçok olayı burada dokunarak, izleyerek görmüş oldu. Kendileri de sonraki nesillere bunları anlatabilsinler. Neler yaşanmış, neler paylaşılmış, bu ürünlerde çok anı var çünkü. Okul müdürümüz Tuğba Tunar ve öğretmenlerimize sergiyi okulumuza kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Sergideki eşyalarda çok büyük yaşanmışlık var, çok büyük hatıralar var. Öğrencilerle birlikte aynı heyecanı paylaşmaktayız. Anne, baba, dede ve ninelerimizin kullandıkları eşyaları görmek çocukları çok mutlu etti. Sergiyi gezen yaşlılarımız geçmişe yolculuk yaptı ve çok duygulandı." ifadelerini kullandı.

