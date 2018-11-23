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Öğretmen çiftin "deniz yıldızı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

Yatılı lisede öğretmenlik yaptıkları dönemde, anne babası ayrılan öğrencinin gidecek yuvası olmadığı için bayram gününü okulda geçirmesinden etkilenen ve koruyucu aile olmaya karar veren Antalyalı Güllüler çiftinin başvurusu olumlu sonuçlandı - Çocuk yuvasında kalan 2 yaşındaki Medine Nur, ellerini hiç bırakmadığı öğretmen çifte evlat oldu - Öğretmen çift, iki çocukları ve "deniz yıldızımız" dedikleri Medine Nur ile her akşam birbirlerine sarılarak kendi deyimleriyle "sevgi çemberi" oluşturuyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Parçalanmış aile çocuklarının eğitim hayatında karşılaştığı sorunları yakından gözlemleyen Antalyalı öğretmen çift İlker ve Neslihan Güllüler, "Bir çocuğa sıcak bir yuva olalım" düşüncesiyle 2 yaşındaki Medine Nur'un koruyucu ailesi oldu.

Döşemealtı ilçesindeki Yeşilbayır İMKB Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğretmeni İlker Güllüler (36) ve Seyahat Konaklama Bölümü öğretmeni Neslihan Güllüler (36), üniversite eğitimleri sırasında tanışarak evlendi.

Kastamonu'da yatılı bir lisede görev yaptıkları sırada, anne ve babası ayrı bir öğrencinin bayram iznini okulda geçirmesinden büyük üzüntü duyan çift, "Kimsesiz çocukların yüzü gülsün. Bir çocuğa sıcak yuva olalım" düşüncesiyle koruyucu aile olmaya karar verdi.

Öğretmen çift Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurdu. Başvuruları olumlu sonuçlanınca çocuk yuvasına giden çift, ellerini sımsıkı tutup bir daha bırakmayan 2 yaşındaki Medine Nur'un koruyucu ailesi oldu.

"Deniz yıldızımız" diye seslendikleri küçük kızı, iki öz çocuklarından ayrı görmeyen öğretmen çift, her akşam birbirlerine sarılarak kendi deyimleriyle "sevgi çemberi' oluşturuyor. Çiftin en büyük hayali ise Medine Nur'u sevgi dolu bir ortamda büyüterek iyi bir eğitim almasını sağlamak.

- "Sürekli elimi tutarak uyuyor"

Baba İlker Güllüler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları 8 yaşındaki Toprak ve 4 yaşındaki Rüzgar'ın ardından Nur'un anne ve babası olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğretmenlik hayatlarında aile ortamında büyümeyen çocukların yaşadığı sıkıntıları çok iyi gördüklerini anlatan Güllüler, "Çok büyük imkanlarımız yok. En azından bir çocuğa yuva olmak istedik. Herkesin bu düşüncede olması gerekiyor. Zor bir şartı yok. Öğretmenlerin evlerini, yuvalarını açması gerekiyor. Koruma altındaki çocukların bütün ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Onlarla çok iyi ilgileniyor ama hiçbir güç, kuvvet bir çocuğa aile ortamını veremiyor. Medine Nur ile mutlu olan yuvamız daha da bir mutlu hale geldi. Erkek evlat babasıydım. Kız çocuğu babası olmayı bilmiyordum. Nur, nazla her istediğini bana yaptırıyor. Benim için çok güzel bir duygu." dedi.

Güllüler, ailelerinin bir parçası haline gelen küçük kızın en iyi şekilde eğitimini alması ve hayallerine kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Neslihan Güllüler ise anne ve babası ayrı, sıcak bir yuvada büyümeyen çocukların duruşundan çok etkilendiğini dile getirdi. Medine Nur'un hayatlarına katılmasıyla mutluluk tablosunun ortaya çıktığını anlatan Güllüler, "Ağabeyleriyle çok iyi anlaştılar. İlk gördüğümde bana çok benzediğini fark ettim. Elimizi tuttu ve hiç bırakmadı. Sanki 'Beni bırakmayın' der gibiydi. Evimize geldikten bir gün sonra bana 'anne' dedi. Sürekli elimi tutarak uyuyor. O'nun varlığı çok güzel." diye konuştu.

- "Hayatım boyunca bu mesleği severek yapacağım"

Güllüler, küçük kızı ile ilgili umutlarını "Onun avukat olmasını istiyorum. O ışığı gördüm. Çok güzel algılıyor. Güçlü bir karakter olsun istiyorum. Hayata karşı ayakları yere sağlam bassın. Mücadeleci bir kişi olsun." sözleri ile dile getirdi.

Meslek hayatında yüzlerce öğrencisi olduğunu ve hepsine anne gibi yaklaştığını anlatan Güllüler, "Öğrencin hasta olduğunda öz çocuklarımız hasta olmuş gibi üzülüyorduk. Onların her biri bizim için bir yıldız, cevher. İşimi çok severek yapıyorum. Hayatım boyunca bu mesleği çok severek yapacağım." dedi.

Mutluluklarını gören bazı meslektaşlarının da koruyucu aile olmaya karar verdiğin aktaran Güllüler, bu durumun kendilerini daha da sevindirdiğini vurguladı.

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koruyucu aile öğretmen Öğretmenler Günü

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