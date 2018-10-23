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Öğretmen emeklisi çiftten 'Kemik üzerine minyatür' sergisi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

AYDIN'da, emekli resim öğretmeni Nesibe Sözen ve eşi emekli tarih öğretmeni Aytekin Sözen tarafından 'Kemik üzerine minyatür' sergisi açıldı.

Öğretmen emeklisi çiftten 'Kemik üzerine minyatür' sergisi

AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, emekli resim öğretmeni Nesibe Sözen ve eşi emekli tarih öğretmeni Aytekin Sözen tarafından 'Kemik üzerine minyatür' sergisi açıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Sergi Salonu'ndaki serginin açılışında, Yenipazar Efeleri Yaşatma Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Emekli öğretmenler Nesibe ve Aytekin Sözen'in hayvan kemiklerini çeşitli aşamalardan geçirerek, hediyelik eşyalara dönüştürdüğü sanat eserlerinin yer aldığı sergi, ilk günden büyük ilgi gördü. 'Kemik üzerine minyatür' sergisi, 27 Ekim'e kadar gezilebilecek.

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Öğretmen emeklisi çiftten 'Kemik üzerine minyatür' sergisiÖğretmen emeklisi çiftten 'Kemik üzerine minyatür' sergisiÖğretmen emeklisi çiftten 'Kemik üzerine minyatür' sergisiÖğretmen emeklisi çiftten 'Kemik üzerine minyatür' sergisi

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