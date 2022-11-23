Öğretmen eşe, sevgiliye ve anneye 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları, sözleri! Öğretmenler Günü özlü sözleri ve kutlama mesajları burada!

24 Kasım Öğretmenler Günü yarın büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bu özel günde öğretmen sevgilisini, eşini ve annesini tebrik etmek isteyenler 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözlerini yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Öğretmenler Günü özlü sözleri ve resimli mesajlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

ÖĞRETMEN EŞE VE SEVGİLİYE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!

Canım eşim seni çok seviyor bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bitanem 24 Kasım Öğretmenler günün kutlu olsun.

Seni tanımak hayata tutanmaktı, seni sevmek ise bu hayatı anlamıyla yaşamaktır. Canım sevgilim Öğretmenler günün kutlu olsun.

Senin gibi bir öğretmenim olsa, dünyanın en başarılı öğrencisi olurdum. İlham kaynağım, meleğim Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Nasıl harika bir öğretmen olduğunu duymaya eminim ihtiyacın yoktur sevgilim. Ama bir de benden duy istedim. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Öğrencilerini kendi evladıymış gibi seven, onlar için gece gündüz çalışan benim fedakar eşimin öğretmenler günü kutlu olsun.

Bana hatalarımdan nasıl ders alırım ve nasıl daha düzgün bir insan olurum sen öğrettin. Kim bilir öğrencilerine hayata dair neler öğretiyorsundur… Senin gibi bir öğretmene sahip oldukları için çok şanslılar. Öğretmenler Günün kutlu olsun aşkım!

Benim hayattaki, öğrencilerinin ise başarı yolundaki ışığısın… Yıldız gibi parlıyor ve herkese ilham kaynağı oluyorsun. Öğretmenler Günün kutlu olsun sevgilim!

Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler günün kutlu olsun canım eşim.

Bir kelebeğin kanadına düşen, çiğ tanesine benzer sana olan aşkım, sensiz geçmez bir günüm. Öğretmenler gününü kutluyorum Yârim.

Sana her gün daha çok hayran oluyorum. Keşke öğrencilerinin yerinde olsam ve tüm gün seninle birlikte olabilsem. Dünyanın en şanslı öğrencilerinin öğretmeni, Öğretmenler Günün kutlu olsun!

ÖĞRETMEN ANNEYE KUTLAMA MESAJLARI!

Bana hem evde hem de okulda mükemmel bir yol gösterici olduğun için teşekkürler anne. Öğrencilerin çok şanslı ama en şanslı benim, çünkü 24 saatimi seninle geçiriyorum. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Öğrencilerine ilham verirken, hayatlarına da anlam kattığını biliyorum. Çünkü benim de hayattaki en büyük ilham kaynağım sensin. Her zaman yolumuza ışık tutacağına eminim. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Öğrencilerin senin kadar harika bir öğretmenleri olduğu için çok şanslı. Kaybolduklarında ve zayıf hissettiklerinde beni aydınlattığın gibi onları da aydınlatacağını biliyorum. Öğretmenler Günün kutlu olsun anneciğim!

Anneciğim, sen yol gösterici ve ilham kaynağı bir yıldızsın. Bana ve tüm öğrencilerine göstermiş olduğun rehberlik için sana teşekkür ederim. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Mükemmel ve muhteşem bir anne olmanın yanı sıra inanılmaz bir eğitmen olan anneciğim. Öğretmenler Günün kutlu olsun!



