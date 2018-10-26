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Öğretmen eşini öldürdüğü iddia edilen polise, müebbet hapis talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:26 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de İngilizce öğretmeni olan eski eşi İmren Kandemir’i silahla öldürdüğü iddia edilen polis memuru hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler’de İngilizce öğretmeni eski eşi İmren Kandemir’in göğsüne bir el ateş edilerek öldürdüğü iddia edilen polis memuru hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler’deki bir evde 10 Nisan 2018’de İmren Kandemir’in silahla hayatını kaybettiği belirtildi.

Şüpheli Burak T’nin ifadesine de yer verilen iddianamede, olay günü akşam saatlerinde maktul ile evde bulundukları sırada üst kattan gelen su sızıntısı üzerine komşuyu uyarmak için yukarı kata çıktığını anlatan şüpheli, beylik tabancasını dolap üzerindeki havluların arasına gizlediğini anlattı.

Üst katta tadilat işi yapan kişilerle görüştükten sonra tekrar aşağıya indiğinde kapalı olan kapıyı, çağırdığı çilingir yardımıyla açtığını savunan Burak T, içeri girdiklerinde Kandemir'i yaralı halde bulduklarını öne sürdü.

İddianamede, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’ndan gelen raporda, şüpheli Burak T’nin el svab numuneleri üzerinde atış artıklarına rastlandığına vurgu yapılarak, maktul İmren Kandemir’de ise atış artıklarına rastlanılmadığı belirtildi.

İmren Kandemir ve şüpheli Burak T.'nin 2017 yılı içerisinde 5-6 ay süren bir evlilik yaşadıklarını, 2017 Ağustos ayında da boşandıkları ifade edilen iddianamede, son zamanlarda tekrar yakınlaşan maktul ile şüphelinin aralarındaki meseleleri son kez konuşmak için olaydan üç gün önce şüphelinin evinde görüştükleri anlatıldı.

İddianamede, taraflar arasında "aldatma" konusunda tartışma çıktığına vurgu yapılan iddianamede, olay günü akşam eve giden Burak T’nin maktul İmren Kandemir'i evde gördüğü, annesinin geleceğini bu nedenle gitmesi gerektiğini söylediği belirtilerek, "İmren Kandemir'in evi terk etmemesi nedeniyle Burak T.'nin büyük ihtimalle silahını çektiği, açıklanmayan bir şekilde yakın mesafeden ateş ederek maktulün ölümüne sebebiyet verdiği" kaydedildi.

Şüpheli Burak T’nin daha sonra kendisini suçtan kurtarmak amacıyla üst kattan akan suyu bahane ederek yukarı kata çıktığına işaret edilen iddianamede, şüphelinin olay günü 18.39’da çilingiri aradığı, bu duruma göre olay saatinin 17.36 ile 18.39 arasında olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

Şüpheli Burak T. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

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Bahçelievler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame İngilizce öğretmeni İmren Kandemir’ polis Burak T.

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