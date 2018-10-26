Öğretmen eşini öldürdüğü iddia edilen polise, müebbet hapis talebi

Şüpheli Burak T’nin ifadesine de yer verilen iddianamede, olay günü akşam saatlerinde maktul ile evde bulundukları sırada üst kattan gelen su sızıntısı üzerine komşuyu uyarmak için yukarı kata çıktığını anlatan şüpheli, beylik tabancasını dolap üzerindeki havluların arasına gizlediğini anlattı.

İmren Kandemir ve şüpheli Burak T.'nin 2017 yılı içerisinde 5-6 ay süren bir evlilik yaşadıklarını, 2017 Ağustos ayında da boşandıkları ifade edilen iddianamede, son zamanlarda tekrar yakınlaşan maktul ile şüphelinin aralarındaki meseleleri son kez konuşmak için olaydan üç gün önce şüphelinin evinde görüştükleri anlatıldı.

İddianamede, taraflar arasında "aldatma" konusunda tartışma çıktığına vurgu yapılan iddianamede, olay günü akşam eve giden Burak T’nin maktul İmren Kandemir'i evde gördüğü, annesinin geleceğini bu nedenle gitmesi gerektiğini söylediği belirtilerek, "İmren Kandemir'in evi terk etmemesi nedeniyle Burak T.'nin büyük ihtimalle silahını çektiği, açıklanmayan bir şekilde yakın mesafeden ateş ederek maktulün ölümüne sebebiyet verdiği" kaydedildi.

Şüpheli Burak T’nin daha sonra kendisini suçtan kurtarmak amacıyla üst kattan akan suyu bahane ederek yukarı kata çıktığına işaret edilen iddianamede, şüphelinin olay günü 18.39’da çilingiri aradığı, bu duruma göre olay saatinin 17.36 ile 18.39 arasında olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

Şüpheli Burak T. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

