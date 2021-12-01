Öğretmen Eylemine Kalkanlı Engel

Geçen yıl düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınan öğretmenlerden 21’inin, beraat etmelerine rağmen, ihraç edilmeleri, Eğitim-Sen tarafından protesto edildi. Ancak polis, basın açıklaması yapılırken, görüntü alınmasını engellemek için kalkanlarla bariyer kurdu.

Eğitim-Sen üyesi 21 öğretmenin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) eklenen geçici 35. madde gerekçe gösterilerek ihraç edilmesine tepki gösteren sendika yönetimi ve üyeleri, Yenişehir ilçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis bölgede bulunan esnafın olumsuz etkilendiğini gerekçe göstererek, açıklamaya izin vermedi. Buna rağmen grup açıklama yapmakta ısrar etti.

Bunun üzerine grubu çembere alan polis, başka grupların katılmasına engel oldu. Polis grubun açıklamayı başka bir bölgede yapmasını istedi. Bu öneri de grup tarafından kabul edilmedi. Sendika yöneticileri ve polis arasındaki müzakere sürerken, grup tepkisini sloganlarla dile getirdi. Bir saati aşkın bir süre devam eden görüşmelerden sonuç alınmadı. Bunun üzerine sendika yönetimi polis çemberi içinde açıklama yapmaya karar verdi.

Gruptakiler megafonla açıklama yaparken, polis amirleri de gazetecilerin görüntü almasının engellenmesini için anons yaptı. Anonsun ardından grubu çevreleyen çevik kuvvet ekibi kalkanlarını kaldırarak gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Açıklamanın ardından eyleme katılanların ikişerli üçerli gruplar halinde dağılmalarına izin verildi.

İhraç edilenler tepkili

Eyleme katılan ihraç edilmiş öğretmenler duygularını VOA Türkçe’ye anlattı. Daha önce Eğitim-Sen Şube yöneticiliği yapan Abbas Şahin, beraat etmesine rağmen ihraç edildiğini söyledi. Şahin, kararın hukuksuz olduğunu savunarak “Bizler daha önce gözaltına alınmış olan 29 kişiden 24'ü hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Adli soruşturmanın neticesinde beraat ettik ancak buna rağmen hukuksuzluk işletilerek bizleri ihraç ettiler. Buradaki amaç kitlelere mesaj vermekti. Bizler ihraç edilince örgütlü bir mücadelenin yok edilebileceğini düşündüler” dedi.

İhraç nedenini bilmediğini vurgulayan Pelda Sevim ise, duygularını şöyle dile getirdi: "Ben neden ihraç olduğumu bilmiyorum. Ortada saçma sebepler var. Belli ki yürütülen bir politika var. Biz de onun kurbanlarıyız ama çok mutluyuz, çok iyiyiz, hep böyle olmaya devam edeceğiz. Böyle yapılmış olması moralimizi motivasyon düşürecek diye bir anlam ifade etmiyor. Yolumuza devam edeceğiz, haksızlığa karşı her zaman buradayız.”

Sendika yönetcisi Tahir Çetin de ihraç edilen öğretmenler arasındaydı. İhraç kararının üzücü olduğunu belirten Çetin, “Biz ve ailemiz emeklerle öğretmenlik mesleğini icra etmeye başladık. Okuduk bir mesleğe adım atmaya başladık, bir gecede ihraç edilmemiz bizi üzdü. Bunun derin üzüntüsünü yaşıyoruz ama üzgün olduğumuz kadar öfkeliyiz de. Bu öfkemiz de mücadele azmimizi arttıracaktır, geri adım atmayacağız, mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Grup eylemin ardında sendika binasında toplandı. Burada bir açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kaplan Yeşil, sendikal faaliyetlerin suç sayıldığını söyledi. OHAL’in fiilen sürdüğünün savunan Kaplan Yeşil, şunları söyledi: "Bugün 21 arkadaşımızın keyfi bir şekilde ihraçlarına neden 35 maddedir. OHAL uygulamasını fiili devamıdır. Kanun hükmünde kararnamenin feshedilmemiş halidir. 35 madde ile savunma hakkı tanınmadan, beraat ettikleri halde, yargının suçsuzdur dediği halde, sendikal eylem ve etkinlikler kriminalize edilerek suç uydurmaya çalışıyorlar. Böyle bir suç yeryüzünde yoktur. Suç var şu an, işlenen suç mu ihraçlardır.”

Ne olmuştu?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçen yıl yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, Eğitim-Sen’e üye 26 öğretmen 6 Kasım’da gözaltına alındı. Daha sonra haklarında dava açılan öğretmenler beraat etti. Ancak öğretmenler, Olağanüstü Hal döneminde çıkarılan 375 Sayılı KHK’ya eklenen 35. Madde gerekçe gösterilerek ihraç edildi. 375 sayılı KHK’nin Geçici 35.maddesine göre, terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı oldukları değerlendirilen memurlar çalıştıkları kurumun bağlı bulunduğu Bakan Onayı ile kamu görevinden çıkarılabiliyor

