Öğretmen, 'hain' diyerek panodaki Atatürk fotoğrafını indirtti iddiası (2)

'KENDİMİ HAİN GİBİ HİSSETTİM'

Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı ve fıkıh dersi öğretmeni Harun K., hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Harun K., verdiği ifadede, "Atatürk için 'hain' ifadesini kullanmadım. Öğrencilere kızdım. Sınıflarda, okullarda, resmi dairelerde Atatürk fotoğrafının nereye asılacağı, kanunla belirlenmiştir. Atatürk fotoğrafının yeri pano değil. Buradan indirilip nereye asılması gerekiyorsa oraya asılmasını söyledim. Hatta bunları söylerken de kendimi hain gibi hissettim" dedi.

Şüpheli Harun K.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

