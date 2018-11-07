HABER

Öğretmen, 'hain' diyerek panodaki Atatürk fotoğrafını indirtti iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 14:37 | Son Güncelleme

'KENDİMİ HAİN GİBİ HİSSETTİM' Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı ve fıkıh dersi öğretmeni Harun K., hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

'KENDİMİ HAİN GİBİ HİSSETTİM'
Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı ve fıkıh dersi öğretmeni Harun K., hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Harun K., verdiği ifadede, "Atatürk için 'hain' ifadesini kullanmadım. Öğrencilere kızdım. Sınıflarda, okullarda, resmi dairelerde Atatürk fotoğrafının nereye asılacağı, kanunla belirlenmiştir. Atatürk fotoğrafının yeri pano değil. Buradan indirilip nereye asılması gerekiyorsa oraya asılmasını söyledim. Hatta bunları söylerken de kendimi hain gibi hissettim" dedi.
Şüpheli Harun K.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
Otomobil gölete uçtu; sürücü öldü, kadın arkadaşı kurtuldu (2)Otomobil gölete uçtu; sürücü öldü, kadın arkadaşı kurtuldu (2)
Burhaniye’de 28 hırsızlığın şüphelisi 4 kişi yakalandıBurhaniye’de 28 hırsızlığın şüphelisi 4 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıları ilk kez açıldı! Binlercesi orada tutuluyor

Kapıları ilk kez açıldı! Binlercesi orada tutuluyor

Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti

Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti

Yabancı uyrukluların evlerine operasyon yapan 'sahte polisler' yakalandı!

Yabancı uyrukluların evlerine operasyon yapan 'sahte polisler' yakalandı!

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.