Öğretmen, 'hain' diyerek panodaki Atatürk fotoğrafını indirtti iddiası (3)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Antalya'da Atatürk'e hakaretten gözaltına alınan Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Harun K., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı zamanda Fıkıh derslerine giren Harun K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.
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