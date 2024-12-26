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  4. Öğretmen hesabını kapatsa da yakayı ele verdi: İlkokulda skandal görüntü! Öğrencileri 'kripto' emellerine alet etti

Öğretmen hesabını kapatsa da yakayı ele verdi: İlkokulda skandal görüntü! Öğrencileri 'kripto' emellerine alet etti

26.12.2024 09:21
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26.12.2024 09:21
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Başkentte bir öğretmen kripto para reklamı yapmak için öğrencilerini kullandı. 2.sınıfa giden çocukların yüzüne kripto logolarının bulunduğu kağıt maskeler taktırdı. Sınıfta sözde bir oyun oynattı. Çektiği o videoyu bir de sosyal medya hesabından paylaştı.

Öğrencilerinin yüzlerini kapattırdı, aldığı kripto paralar değer kazansın diye çocukları kullanarak reklam yaptı! Skandal görüntülerin adresi Ankara Akyurt’taki bir ilkokul.

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GÜYA OYUN OYNATTI!

Show Haber’de yer verilen iddiaya göre bir öğretmen ‘Oyun oynayacağız’ diyerek öğrencilerinin yüzlerine kağıtları maske gibi taktırdı. Kağıtların üzerinde kripto para logoları vardı. Öğretmen öğrencilere güya deve-cüce oyunu oynattı ancak söyledikleri “deve” ve “cüce” değil, kripto paraların isimleriydi.

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Henüz 2. sınıf olan öğrenciler neye alet olduklarını bilmeden öğretmenin komutlarıyla masaya kapanıp kalkıyorlardı. O sırada öğretmen ise öğrencileri kayda alıyordu.

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SOSYAL MEDYAYA YÜKLEYİP YATIRIM ÇAĞRISI YAPTI

Öğretmen, görüntüleri kripto paralarla ilgili paylaşım yaptığı sosyal medya hesabına koydu. Paylaşımın altına düştüğü İngilizce notta “Bugün öğrencilerimle kripto paralar konusunu tartıştık. Ve tabii ki en iyisini unutmadık” notuyla söylediği kripto paralara yatırım çağrısı yaptı.

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ÖĞRETMEN SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

O olduğu iddia edilen öğretmene mikrofon uzatıldığında “Yorum yapamıyoruz maalesef, memuruz” yanıtı geldi.

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HESABINI KAPATSA DA YAKAYI ELE VERDİ

Başta kripto paralarla ilgilenen hesaplardan olmak üzere tepki çekince öğretmen hesabını kapattı. Ancak çoktan MEB’in radarına girmişti. Öğrencilerinin yüzünü saklaması da onu kurtaramadı. Çalıştığı okul tespit edildi, hakkında inceleme başlatıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Kripto para Oyun ilkokul öğrenci
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