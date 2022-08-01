ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI 2022 AÇIKLANIYOR! Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? İller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları için Milli Eğitim Bakanlanlığı'ndan son dakika açıklamasında bulunulacak. 25 - 29 Temmuz tarihleri arasında il dışı tayin başvurusu yapan öğretmenler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere İlişik kesme 2 Ağustos 2022 Salı günü itibarıyla gerçekleştirilecek. Peki Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? İller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir? MEBBİS Öğretmen il dışı atama sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

ÖĞRETMEN İL DIŞLI TAYİN SONUÇLARI SAAT KAÇTA ÇAIKLANACAK?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos 2022 Pazartesi (bugün) açıklanacak.

Yapılan açıklamaya göre; ilişik kesme 2 Ağustos 2022 Salı günü itibarıyla gerçekleştirilecek.

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Bu duyurunun "D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.



