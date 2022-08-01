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ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI 2022 BELLİ OLUYOR! Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak?

01.08.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen il dışı tayin sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklaması merakla bekleniyor. Temmuz ayında alınan başvurular sonrası birçok kişi internette "Öğretmen il dışı tayin sonuçları açıklandı mı?" "Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. MEBBİS Öğretmen il dışı atama sonuçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI 2022 BELLİ OLUYOR! Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları için Milli Eğitim Bakanlanlığı'ndan son dakika açıklaması yapılacak. Bilindiği üzere İlişik kesme 2 Ağustos 2022 Salı günü itibarıyla yapılacak. Peki Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEBBİS Öğretmen il dışı atama sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

ÖĞRETMEN İL DIŞLI TAYİN SONUÇLARI SAAT KAÇTA ÇAIKLANACAK?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos 2022 Pazartesi (bugün) açıklanacak.

Yapılan açıklamaya göre; ilişik kesme 2 Ağustos 2022 Salı günü itibarıyla gerçekleştirilecek.

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Bu duyurunun "D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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