Öğretmen il dışı tayinleri ne zaman açıklanacak? MEBBİS il dışı atama sonuçları 2020!

Başvuruların 6-10 Ağustos tarihleri arasında yapıldığı MEBBİS il dışı tayin işlemlerinin sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Başvurularını gerçekleştiren adaylar; öğretmen il dışı tayinleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. MEBBİS il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı da merak ediliyor. İşte öğretmen il dışı tayin sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

Tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu duyuruya göre öğretmen il dışı atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihine yani bugün açıklanacak ve sorgulama ekranı MEBBİS aracılığıyla erişime açılacak. Binlerce öğretmenin yakından ilgilendiği ve merakla beklediği il dışı atama sonuçları ile ilgili olarak açıklanacağı saat de merak ediyor.

Herkes il dışı atama sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tayin sonuçları saat kaçta açıklanıyor sorusuna cevap olabilecek bir duyuruda bulunmadı. Ancak iller arası yer değiştirme başvuru sonuçlar 11 Ağustos’ta açıklanacak. Buna bağlı olarak görevden ayrılma işlemleri de 12 Ağustos 2020 itibarıyla gerçekleşecek.