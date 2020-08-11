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Öğretmen il dışı tayinleri ne zaman açıklanacak? MEBBİS il dışı atama sonuçları 2020!

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Gözler MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, il dışı atama sonuçları ve tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEBBİS il dışı atama sonuçları 2020...

Öğretmen il dışı tayinleri ne zaman açıklanacak? MEBBİS il dışı atama sonuçları 2020!

Başvuruların 6-10 Ağustos tarihleri arasında yapıldığı MEBBİS il dışı tayin işlemlerinin sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Başvurularını gerçekleştiren adaylar; öğretmen il dışı tayinleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. MEBBİS il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı da merak ediliyor. İşte öğretmen il dışı tayin sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

Tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu duyuruya göre öğretmen il dışı atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihine yani bugün açıklanacak ve sorgulama ekranı MEBBİS aracılığıyla erişime açılacak. Binlerce öğretmenin yakından ilgilendiği ve merakla beklediği il dışı atama sonuçları ile ilgili olarak açıklanacağı saat de merak ediyor.

Herkes il dışı atama sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tayin sonuçları saat kaçta açıklanıyor sorusuna cevap olabilecek bir duyuruda bulunmadı. Ancak iller arası yer değiştirme başvuru sonuçlar 11 Ağustos’ta açıklanacak. Buna bağlı olarak görevden ayrılma işlemleri de 12 Ağustos 2020 itibarıyla gerçekleşecek.

MEBBİS il dışı tayin sonuçları sorgulama

Binlerce öğretmen tayin sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusuna yanıt ararken aynı zamanda sorgulama ekranını ve sorgulama işleminin nasıl yapılacağını da merak ediyor. 2020 il dışı atama sonuçları sorgulama işlemi için mebbis.gov.tr resmi internet adresi kullanılıyor. Öğretmenler bu ekran üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile beraber giriş yaparak sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

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