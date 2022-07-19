ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2022! MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları nasıl öğrenilir? İl içi atama tayin sonuçları açıklanan iller!

Öğretmen il içi atama sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Öte yandan çok sayıda vatandaş internette hem 'MEB il içi tayinleri isim listesi' konu başlığını sorguluyor hem de "MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Öğretmen il içi atama sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATANA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları 19 Temmuz 2022 Salı (bugün) Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İlişik kesmelerin ise 20 Temmuz itibariyle tamamlanabileceği belirtildi.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATANA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ise henüz belli değil.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" web sitesinden yapılacak duyurunun ardından atama tayinlerinin ilan edilmesi öngörülüyor.

Öğretmenler illerin meb.gov.tr internet adresinden yayınlanan duyuruyu takip edebilecek. Açıklanan sonuçlar il içi atama listesi üzerinden görüntülenecek. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

MEB İL İÇİ TAYİNLERİ İSİMLERİ LİSTESİ

http://www.meb.gov.tr/meb_duyuruindex.php

Öğretmenler illerin meb.gov.tr internet adresinden yayınlanan duyuruyu takip edebilecek. Açıklanan sonuçlar il içi atama listesi üzerinden görüntülenecek. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

