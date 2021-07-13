Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin başvurdukları il içi atama ya da diğer bir deyişle il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin sonuçları, MEB tarafından açıklanacak. Öğretmenler, il içi atamalarında 40 eğitim kurumunu tercih edebiliyor. 4, 5 ve 6’ıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, yer aldıkları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 itibarıyla 3 senelik çalışma süresini dolduranlar, il içi atamalarına başvuruda bulunabiliyor.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

8 Temmuz itibarıyla başlayan öğretmenlik il içi atama başvuruları 14 Temmuz itibarıyla sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda alındı. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih edilebiliyor.

KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Hâlen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 itibarıyla 3 senelik çalışma süresini dolduranlar, talepleri ile birlikte il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilecekler.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz baz alınarak belirlenecek. Atama sonuçları da 27 Temmuz’da açıklanacak.

ATAMALAR NASIL OLACAK?

İl içi yer atamalar, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de baz alınarak valilikler tarafından yapılacak. Hizmet puanının eşitliği durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha çok olana, öğretmenliğe daha evvel başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı durumunda da atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenmiş olacak.

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Atama sonuçlarına göre tercih ettiği eğitim kurumuna atananlar, 2 Ağustos 2021’den itibaren görevden ayrılma işlemlerini tamamlayabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yer değiştirme talebinde bulunacaklar; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak öğrenim, kimlik, hizmet süresi, Bakanlık atama alanı, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan evvel MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış veya eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.

Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işleminin yapılmasının ardından hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan evvel tamamlamaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Adaylığı kaldırılmış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 3 senelik çalışma süresinin ardından öğretmen kadrosuna atananlar açısından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarih itibarıyla 31 Aralık 2021’den itibaren 1 senelik çalışma süresini bitirmiş, şartları aranacak.



