Öğretmen katilinin davası

"Ben otelde kalıyordum. 'Gel kahvaltı yapalım' dedi. Eve gittim. Birlikte kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra İlkay Sivaslı yere düşer gibi oldu. Ben kendisini tuttum ve oturttum. Zaten psikolojik sorunları vardı. Ancak sorunlarını hiçbir zaman anlatmamıştı. Bana sadece ölmek istediğini söylüyordu. Yatağa geçti. 'Beni öldür' dedi. Ben yapamayacağımı söyledim. Bana bir tokat attı. Sonra yatağa yattı. Battaniyeyi üzerine sardım. Üşümesin diye ayaklarını kapattım. Yataktaki yastığı bana verdi. Silah da yastığın yanındaydı. Yastığı karnının üzerine koydu. Silahı da elime tutuşturdu. 'Beni vur' dedi. Silahı tutarken tetiği tuttuğum parmağımı bastırdı. Silah ateş aldı. Ben çığlık attım, o da çığlık attı."

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tanju Doğan ve ölen öğretmen İlkay Sivaslı'nın ağabeyi ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, "kendisini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğunu" öne sürdüğü kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

İlkay Sivaslı'nın yaralandıktan sonra polisi ve ambulansı aramaması için kendisini engellediğini öne süren sanık Doğan, "Hatta telefonumu fırlattı. 'Nabzımı kontrol et, öldüğümden emin ol öyle git' dedi. 'Beni hatırlayıp bana dua edersin' deyip kendisini videoya çekmemi istedi. Telefonum sende kalacak dedi." diye konuştu.

Sanık Doğan, daha sonra 112'yi arayarak eşinin kalp krizi geçirdiğini söylediğini ifade ederek, olay yerinden ayrıldığını, hastaneleri arayarak nerede olduğunu öğrendiğini ve hastaneye gittiğini anlattı.

İlkay Sivaslı ile telefonda tanıştıklarını kaydeden sanık Doğan, "İlkay Sivaslı bir kaç kez ihtihara kalkışmıştı. 'Hayattan umudum yok' diyordu. Elime silahı aldığımda parmağım tetikteyken maktulün parmağıma bastırması üzerine silah ateş aldı. Ben bu olayı yapma taraftarı değildim. Onun ölmesini istemiyordum. Kendisi ölmek istediğini söyleyince ben oyalamak için söylediğini yapıyordum." ifadelerini kullandı.

- "Olaydan bir gün önce 'katilimle geziyorum' demişti"

Tanık olarak dinlenen İbrahim Ece de İlkay Sivaslı ile uzun yıllar arkadaşlığının olduğunu belirterek, şunları söyledi: