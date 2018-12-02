HABER

Öğretmen, kazada yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 15:09 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü matematik öğretmeni Ömer Gündoğar (30), yaşamını yitirdi.

Öğretmen, kazada yaşamını yitirdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü matematik öğretmeni Ömer Gündoğar (30), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Nikfer Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yorga İlkokulu'nda matematik öğretmeni olan Ömer Gündoğar yönetimindeki 20 HH 359 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Ömer Gündoğar araçta sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından çıkarılan Gündoğar, kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek olan Ömer Gündoğar'ın cenazesi, yarın Nikfer Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Öğretmen, kazada yaşamını yitirdiÖğretmen, kazada yaşamını yitirdiÖğretmen, kazada yaşamını yitirdi

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
Anaokulundaki gıda zehirlenmesinde 12 kişinin tedavisi sürüyorAnaokulundaki gıda zehirlenmesinde 12 kişinin tedavisi sürüyor
Bitlis'te polisten asayiş uygulamasıBitlis'te polisten asayiş uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten ALES'le ilgili önemli değişiklik

YÖK'ten ALES'le ilgili önemli değişiklik

Ülke şokta! Başbakan ve eşi için 'yargılansın' kararı

Ülke şokta! Başbakan ve eşi için 'yargılansın' kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel içerikli fotoğraflarla taciz etti! Buluşmaya gittiğinde ise…

Önce mesajla taciz sonra otomobile bindirip...

Mersin'de kan donduran olay! Bankacı karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı

Vahşet! Genç kadını öldürüp cesedini parçalara ayırdı sonra...

Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Sivas'ta kan donduran anlar! Genç kadını, otomobille metrelerce sürükledi

Kan donduran anlar! Genç kadını metrelerce sürükledi

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.