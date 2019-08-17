Öğretmen komşu, Büşra'yı tekme tokat dövdü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yapan Deniz E., daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini şikayet eden komşusu Büşra Ç.'yi (23) apartman girişinde tekme tokat dövdü. Bu anlar, apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedilirken Büşra Ç., öğretmenden şikayetçi oldu. Deniz E.'ye karşılık veremediğini belirten Büşra Ç., "Bu kadın nasıl öğretmenlik yapar? Böyle insana çocuk emanet edilir mi?" dedi.

Olay, 15 Ağustos'ta, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde meydana geldi. İlkokulda rehber öğretmenlik yapan Deniz E., iddiaya göre, daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisi hakkında şikayette bulunan, aynı binada oturduğu komşusunun kızı Büşra Ç. ile kapıda karşılaştı. Deniz E., kapıdan çıkarken, Büşra Ç.'ye omuz attı. Genç kızın "Ne yapıyorsun?" demesi üzerine sinirlenen Deniz E., Büşra Ç.'ye tekme tokat saldırdı. Büşra Ç.'yi yere yatırıp, vurmaya devam eden Deniz E., daha sonra binadan çıkıp, 'İmdat' diye bağırdı. Bunun üzerine Deniz E.'nin eşi de elinde sopayla olay yerine gelerek, Büşra Ç. ve ailesine saldırdı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

'BU KADIN NASIL ÖĞRETMENLİK YAPAR?'

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneden darp raporu alan Büşra Ç., Deniz E.'den şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Deniz E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anını anlatan Büşra Ç., "Babam bana bir şey verdi ve eve çıkmak için binaya giriyordum. Tam bu sırada üst katta oturan öğretmen Deniz E. çıktı ve bana omuz attı. Ben de 'Ne yapıyorsun?' dedim sonra bana saldırmaya başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Beni yere düşürdü ve vurmaya devam etti. Sonra 'İmdat' diye bağırdı ve kısa süre sonra elinde sopayla eşi geldi. O da bize saldırmaya başladı. Biz, gürültü yapıyor, diye daha önce ondan şikayetçi olmuştuk. Böyle bir insan nasıl öğretmenlik yapabilir? Böyle bir insana çocuklar emanet edilir mi?" diye konuştu.