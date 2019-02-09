Öğretmen, 'Köpeklerime iyi bakın' notu bırakıp intihar etti (2)

BEYAZ ÖNLÜĞÜYLE UĞURLANDI
Çorum'da, kaldığı bağ evinde kendisini tavana iple asarak yaşamına son veren İngilizce öğretmeni Halil Mustafa B. için kentte canaze töreni düzenlendi. Hastane morgundan alınarak Ulu Cami'ye getirilen öğretmenin tabutu üzerine görev yaptığı sırada giydiği beyaz önlüğü örtüldü. Genç öğretmenin yakınları, arkadaşları ve meslektaşları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Halil Mustafa B., öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Karagümrük çetesine operasyon!
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı
Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum