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Öğretmen koronavirüse yakalandı, öğrenciler karantinaya alındı

11.03.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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Öğretmen koronavirüse yakalandı, öğrenciler karantinaya alındı

Eskişehir'de bir lisede öğretmenin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 34 öğrenci evlerinde tedbir amacıyla karantinaya alındı. Okul 10 gün tatil edilirken, okulun diğer öğrencileri de bu süreçte staj yaptıkları işletmelere gitmeyecek.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’ndeki Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmene yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmenin gözetmen olarak katıldığı 3 sınava giren 34 öğrenci, tedbir amacıyla evlerinde karantinaya alındı.

OKUL TATİL EDİLDİ

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından okuldaki diğer öğretmenlere de Kovid-19 testi yapıldı. Okul 10 gün süreyle tatil edildi.

OKULDAN AÇIKLAMA

Okulun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Okulumuz 11 Mart 2021 perşembe günü itibariyle 10 gün karantinaya alınmıştır. Uzaktan eğitim aksatılmadan devam edecektir. Sınavlar ikinci bir duyuruya kadar iptal olmuştur. İşletmeye giden öğrencilerimiz de 10 gün staja gitmeyecektir” denildi.

Kaynak: DHA

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koronavirüs (Covid-19) Öğretmen Eskişehir karantina

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