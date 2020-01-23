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  4. Öğretmen Kübra Aşkın cinayeti davasının üçüncü duruşması yapıldı

Öğretmen Kübra Aşkın cinayeti davasının üçüncü duruşması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

Mersin’de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın’ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen Davut D.’nin yargılanmasına devam edildi.Mersin 4.

Mersin’de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın’ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen Davut D.’nin yargılanmasına devam edildi.
Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmaya, tutuklu sanık Davut D., tanıklar, taraf avukatları ve Kübra Aşkın’ın ailesi katıldı. Mahkemede, tanıkların dinlenmesinin ardından, Kübra Aşkın’ın annesi ile ablası ve kız kardeşi de söz talebinde bulundu. Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan Abla Zehra Özsel, kardeşi Kübra Aşkın’ın, planlı ve tasarlanarak öldürüldüğünü iddia ederek, cezanın bu suça göre verilmesini, herhangi bir indirim de uygulanmamasını istedi.
Kübra öğretmenin, duruşmada sık sık sinir krizi geçiren ve sakinleştirilen kardeşi Saliha Aşkın ise ablası ile boşandıktan sonra 2 yıl birlikte yaşadıklarını ve sıkıntılarını bildiğini belirterek, planlı bir şekilde öldürüldüğünü öne sürdü. Anne Sebirhan Aşkın ise, “Bu adam kızımı sürekli tehdit etmiş. Benimle, ablasıyla, kız kardeşiyle tehdit etmiş. Bu adam, bunu planlamış. Adaletinize sığınıyoruz” dedi.
‘Kasten öldürme’ suçuyla yargılanan ve önceki duruşmalarda Kübra Aşkın’ı öldürdüğünü kabul eden sanık Davut D. ise eşinin kendisini aldattığı iddiasını yineledi. Sanık D., “Ben ona yüreğimi, emeğimi, her şeyimi verdim. Yüce mahkemeden tek şey istiyorum; kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı, gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Hak yerini bulsun” diye konuştu.
Müşteki avukatlarının, sanığın ‘kasten ve tasarlayarak öldürme’ suçundan yargılanmasını, tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti. İddia makamının, sanığın tutukluluk halinin devamını istediği duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Mart 2020 tarihine erteledi.
Öte yandan, duruşma öncesinde adliye önünde toplanan Mersin Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerini protesto ederek, Kübra Aşkın için adalet istedi.

Olayın geçmişi
14 Şubat gecesi merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi İstemihan Talay Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın, aracıyla seyir halindeyken kendisini takip eden eski kocası Davut D. tarafından araçla önü kesildikten sonra tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı ise daha sonra polise teslim olmuştu.

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