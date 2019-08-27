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Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

Çorlu’da meydana gelen olayda, bir öğrencisinin velisi tarafından işletilen markete elinde pompalı tüfekle gelen öğretmen, market sahibini vurarak ağır yaralı. Market sahibi veli yoğun bakımda tedavi altına alınırken, saldırgan öğretmen olayın ardından kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde yer alan bir markette meydana geldi. İddialara göre bir öğrencisinin velisine ait olan markete öğrencisi bulunduğu sıralarda çeşitli kerelerde gelen öğretmen S.A.’nın iş yerine geldiği zamanlarda kasadan para eksildiğini öne süren market sahibi Recep S. (48) öğretmen S.A.’dan şikayetçi oldu.

Hırsızlıkla suçlanan öğretmen S.A. da önceki gece eline pompalı tüfek alarak yeniden markete geldi. Market sahibi Recep S. ile tartışmaya başlayan S.A. öğrencisi Y.S.’nin de araya girmesine karşın öğrencisinin velisi olan market işletmecisi Recep S.’ye ateş ederek yaraladı.

Olayın ardından marketten hızla uzaklaşan ve bu sırada elindeki tüfeği kaldırım kenarına fırlatan S.A. kayıplara karıştı.

Babasını kanlar içinde gören Y.S. de hem çevredekilerden hem de sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba Recep S. Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Recep S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de markette inceleme yaparak olayın ardından kayıplara karışan ve Çorlu’daki bir lisede öğretmenlik yaptığı kaydedilen S.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu öğretmen pompalı tüfek

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