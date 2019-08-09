HABER

Öğretmen muhabbet kuşuna yüzlerce kelime öğretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Recep Uzer(54), ‘Paşa’ isimli muhabbet kuşuna, yüzlerce kelime öğretti.

Öğretmen muhabbet kuşuna yüzlerce kelime öğretti

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Recep Uzer(54), ‘Paşa’ isimli muhabbet kuşuna, yüzlerce kelime öğretti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını da söyleyebilen muhabbet kuşu, şarkı seslendirip, dua da okuyabiliyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 33 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan Recep Uzer, 7 aydır evinde beslediği 'Paşa' adını verdiği muhabbet kuşu ile adeta arkadaş oldu. Uzer, omzundan ayrılmayan Paşa'ya yüzlerce kelime öğretti. Paşa, “Recep Tayyip Erdoğan”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Bismillah”, “Kıskananlar çatlasın”, “Maşallah”, “Sübhanallah”, “Recep hoca korkuyorum, gel”, “Sevmiyor musun, sen beni”, ''Bana çay, sana yok”, “Şımarık”, ''Sessiz ol çocuk uyuyor”, ' 'Beni de götür”, “Ben de geleceğim” diyebiliyor.
Öğretmen Recep Uzer, “33 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Yıllardır çocuklara okuma-yazma öğretiyorum. Hayvanları seven biriyim. Yedi ay önce yeni doğmuş olan kuşu satın aldım.
Önce 35 kelime öğrendi. Sonra 70 kelimeye çıktı. Günümün çoğu, Paşa'yla evde geçiyor. Yanımdan ayrılmıyor. Evladım gibi oldu. Yaşam süresi 15 yılmış, 15 yıl boyunca yanından ayrılmayacağım” dedi.
FOTOĞRAFLI

Öğretmen muhabbet kuşuna yüzlerce kelime öğrettiÖğretmen muhabbet kuşuna yüzlerce kelime öğrettiÖğretmen muhabbet kuşuna yüzlerce kelime öğrettiÖğretmen muhabbet kuşuna yüzlerce kelime öğretti

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
İtfaiye erleri mesaiye sporla başlıyorİtfaiye erleri mesaiye sporla başlıyor
Kurban etini 24 saat geçmeden tüketmeyinKurban etini 24 saat geçmeden tüketmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İzmir'deki siyanürlü aile katliamında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

Denizli'de film gibi olay! Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.