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Öğretmen muhabbet kuşuna yüzlerce kelime öğretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Recep Uzer(54), ‘Paşa’ isimli muhabbet kuşuna, yüzlerce kelime öğretti.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Recep Uzer(54), ‘Paşa’ isimli muhabbet kuşuna, yüzlerce kelime öğretti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını da söyleyebilen muhabbet kuşu, şarkı seslendirip, dua da okuyabiliyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 33 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan Recep Uzer, 7 aydır evinde beslediği 'Paşa' adını verdiği muhabbet kuşu ile adeta arkadaş oldu. Uzer, omzundan ayrılmayan Paşa'ya yüzlerce kelime öğretti. Paşa, “Recep Tayyip Erdoğan”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Bismillah”, “Kıskananlar çatlasın”, “Maşallah”, “Sübhanallah”, “Recep hoca korkuyorum, gel”, “Sevmiyor musun, sen beni”, ''Bana çay, sana yok”, “Şımarık”, ''Sessiz ol çocuk uyuyor”, ' 'Beni de götür”, “Ben de geleceğim” diyebiliyor. Öğretmen Recep Uzer, “33 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Yıllardır çocuklara okuma-yazma öğretiyorum. Hayvanları seven biriyim. Yedi ay önce yeni doğmuş olan kuşu satın aldım. Önce 35 kelime öğrendi. Sonra 70 kelimeye çıktı. Günümün çoğu, Paşa'yla evde geçiyor. Yanımdan ayrılmıyor. Evladım gibi oldu. Yaşam süresi 15 yılmış, 15 yıl boyunca yanından ayrılmayacağım” dedi.

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