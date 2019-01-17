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Öğretmen, öğrencilerini kayakla tanıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 09:27 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Hamur ilçesindeki Osmangazi Ortaokulu'nda okuyan 50 öğrenci, ilk kez kayak yaptı.

Öğretmen, öğrencilerini kayakla tanıştırdı

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Hamur ilçesindeki Osmangazi Ortaokulu'nda okuyan 50 öğrenci, ilk kez kayak yaptı. Küprıkan tesislerinde önce kayak eğitimi alan öğrenciler, ardından gün boyu kayarak eğlendi.
Hamur ilçesindeki Osmangazi Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni Semih Düren, öğrencileri kayak sporuyla tanıştırmak için proje hazırladı. Kaymakam Ömer Faruk Tuncer'den izin alan Düren, kayak yapmak isteyen 8'inci sınıfa giden 50 öğrenciyi otobüsle Ağrı'daki Küpkıran Kayak Tesisleri'ne götürdü. Okul Müdürü İlhan Levent'in de eşlik ettiği öğrenciler, ilk kez geldikleri kayak tesislerinde beden eğitimi öğretmeni Semih Düren'den kayak dersi aldı. Yaklaşık bir saat süren dersin ardından kayak takımlarını giyen öğrenciler, gün boyu kayak yapma imkanı buldu. İlk kez kayak sporu yaptığını söyleyen Zeynep Yiğit, çok eğlendiklerini söyledi.
Öğrencilere kayak sporunu yerinde göstermek istedikleri için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Semih Düren, "Hedefim bu coğrafyada yaşayan öğrencileri kayakla tanıştırıp, kaymalarını sağlamak" dedi.

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Öğretmen, öğrencilerini kayakla tanıştırdıÖğretmen, öğrencilerini kayakla tanıştırdıÖğretmen, öğrencilerini kayakla tanıştırdıÖğretmen, öğrencilerini kayakla tanıştırdı

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