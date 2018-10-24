HABER

Öğretmen, öğrencilerini taciz iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'da öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni M.A., tutuklandı.

Öğretmen, öğrencilerini taciz iddiasıyla tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni M.A., tutuklandı.
Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde bir ilkokulundaki taciz olayı, 4'üncü sınıftaki bir öğrencinin durumu velisine anlatmasıyla ortaya çıktı. Adı açıklanmayan veli, durumu önce okul müdürüne, ardından polise bildirdi. Soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında erkeklerin de bulunduğu 18 öğrencinin ifadesini alıp Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne gönderdi. İfadeler doğrultusunda harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, taciz olayını gerçekleştirdiği iddia edilen sınıf öğretmeni M.A.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınan M.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutulduZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutuldu
Eş cinayeti sanığına haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapisEş cinayeti sanığına haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis
“Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı“Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Kamyonun içini görenler şok oldu

Kamyonun içini görenler şok oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.