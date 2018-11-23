'Öğretmen, öğrencinin başından sıcak kakao döktü' iddiası

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta bir lisede edebiyat öğretmeni H.Ö.E.'nin derste öğrencisi F.Ü.'nün (14) başından sıcak kakao döktüğü iddia edildi. Öğrencinin ailesi, öğretmenden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Tokat 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi F.Ü. iddiaya göre, ders arasında okul kantininden bir bardak sıcak kakao aldı. F.Ü., sıcak kakaodan biraz içtikten sonra ders zilinin çalmasıyla sınıfa girdi ve bardağı cam kenarına koydu. Bu sırada derse giren edebiyat öğretmeni H.Ö.E., bardaktaki kakaoyu F.Ü.'nün başından döktü. Öğretmen daha sonra öğrenciyi üzerini temizlemesi için sınıftan çıkardı. Okul yönetimine durumu bildiren öğrenci, evine gönderildi.

Olayı öğrenen öğrencinin ailesi, F.Ü.'yü Tokat Devlet Hastanesi'ne götürerek sağlık kontrolünden geçirdi. Aile ardından da emniyete giderek öğretmen H.Ö.E.'den şikâyetçi oldu. Ailenin, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği şikâyet dilekçesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğrencinin ailesi, okul yönetimi ve öğretmen ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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