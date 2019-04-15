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Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Adana’da tarlalarda çalıştığı için 1 yıldır okula gidemeyen Sıdıka, okula devam edip öğretmen olmak istiyor.Adan’da soğan hasadı başladı.

Adana’da tarlalarda çalıştığı için 1 yıldır okula gidemeyen Sıdıka, okula devam edip öğretmen olmak istiyor.
Adan’da soğan hasadı başladı. Tarım işçileri, tarladan bin bir emekle topladığı soğanları keserek satışa hazır hale getirirken okul çağındaki çocuklar da maddi imkansızlık nedeniyle aileleriyle birlikte tarlada çalışıp okuyamamaktan yakınıyor.
1 yıl önce okulu bırakıp tarlada çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmak zorunda kalan 12 yaşındaki Sıdıka Bal, "Okula gitmek istiyorum. Buraya mecburiyetten, ekmek parası için geliyoruz. Okuyup öğretmen olmak isterim” dedi.

"Maddi durumumuz olmadığı için okula gönderemiyoruz"
Maddi imkansızlık nedeniyle eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Şanlıurfa’dan Adana’ya tarlalarda çalışmaya gelen İbrahim Bal, “Çocuklarımla burada soğan hasadı yapıyoruz. Gelirimiz yok, çocuklarım hepsi öğrenciler ama okuldan çıkarmak zorunda kaldım. Ne yapayım evde otursam aç kalırlar. Burada günlük 50-100 TL arasında ne verirlerse alıyoruz. Çocuklarımla mücadele ediyoruz. Çocuklar okula gitmek istiyorlar ama maddi durumumuz olmadığı için bir şey yapamıyoruz. Evde otursak ne yaparız? Daha önce öğrenci maaşı alıyorlardı o da kesildi. Ben 4 çocuk ve eşimle geldim buraya. Çocuklar zorla topluyor güçleri yok ama az çok yapıyorlar. Evde bıraksan da olmayacak mecbur yanımızda getiriyoruz” diye konuştu.
Okula gitmek yerine ablası gibi tarlada çalışmaya gelen 8 yaşındaki İsa Bal da “Buraya çalışmaya geldim. 2. sınıfa gidiyordum ama çalışmaya geldiğim için gitmedim. Soğan topluyoruz burada. Okula gitmek isterim” şeklinde konuştu.

Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor

Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor

Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor

Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor

Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor

Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor

Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor

Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor

Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor

Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor

Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor

Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor

Öğretmen olmak isteyen Sıdıka, soğan tarlasında çalışıyor
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