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  4. Öğretmen online derste sevgilisinin memesini emdi!

Öğretmen online derste sevgilisinin memesini emdi!

20.05.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşısının yaygınlaşmasıyla bazı ülkelerde okullar açılsa da, online işlenen derslerde çok sayda rezalet yaşanıyor. Yeni skandallar özellikle ABD, İngiltere ve Avustralya'da çığ gibi büyüdü. Son rezalet ise ABD'de yaşandı!

New York'ta İspanyolca öğretmenliği yapan Amanda K. Fletcher, koronavirüs nedeniyle Zoom üzerinden gerçekleşen ders sırasında akıllara durgunluk veren bir kepazeliğe imza attı.

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37 yaşındaki öğretmen Fletcher kendisini online takip eden öğrencilerine ders anlatırken yanında çıplak bir erkek belirdi. Dersin bitimine 12 dakika kala öğrenciler gördüklerine inanamadı.

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Öğretmen ders sırasında erkek arkadaşının memesini emdi.

Öğrencilere aldırmadan rezalet ötesi bir görüntü sergileyen öğretmen, hiçbir şey olmamış gibi ders işlemeye devam etti. New York'un en prestijli okullarından birinde öğrenim gören öğrenciler ise, olayın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Okuldan uzaklaştırılan Prof. Amanda Fletcher'ın 2007 yılından bu yana öğretmenlik yaptığı belirtiliyor. Öğretmenin daha önce de üstü çıplak bir erkekle ders sırasında yemek yediği yine yerel medyaya yansıyan ayrıntılar arasında.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Öğretmen

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