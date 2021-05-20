Öğretmen online derste sevgilisinin memesini öptü

New York'ta İspanyolca öğretmenliği yapan Amanda K. Fletcher, koronavirüs nedeniyle Zoom üzerinden gerçekleşen ders sırasında akıllara durgunluk veren bir kepazeliğe imza attı.

37 yaşındaki öğretmen Fletcher kendisini online takip eden öğrencilerine ders anlatırken yanında çıplak bir erkek belirdi. Dersin bitimine 12 dakika kala öğrenciler gördüklerine inanamadı.

Öğretmen ders sırasında erkek arkadaşının memesini öptü. Öğrencilere aldırmadan rezalet ötesi bir görüntü sergileyen öğretmen, hiçbir şey olmamış gibi ders işlemeye devam etti. New York'un en prestijli okullarından birinde öğrenim gören öğrenciler ise, olayın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Okuldan uzaklaştırılan Prof. Amanda Fletcher'ın 2007 yılından bu yana öğretmenlik yaptığı belirtiliyor. Öğretmenin daha önce de üstü çıplak bir erkekle ders sırasında yemek yediği yine yerel medyaya yansıyan ayrıntılar arasında.



