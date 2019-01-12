Öğretmen, otomobilinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- ADIYAMAN'da, ilkokul öğretmeni Erhan Y. (29), otomobilinde tabanca ile göğsünden vurularak ölmüş olarak bulundu.

Dün gece Beşpınar mesire alanında dolaşan bir grup vatandaş, 27 HH 729 plakalı otomobilde bir kişiyi hareketsiz görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemede göğsünden vurulmuş kişinin Adıyaman'daki Cengiz Topel İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Erhan Y. olduğu belirlendi. Otomobilde tabanca da bulan ekipler, Erhan Y.'nin intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırmaya başladı. Erhan Y.'nin cesedi ise incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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