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Öğretmen seminere katıldı, öğrencilere 5 gün izin verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:42 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi'nde bulunan Kadıllı İlkokulu'nun tek öğretmeni, 5 gün sürecek seminere katılınca, öğrenim gören 7 öğrenciye izin verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, 5 günlük tatilin her gün ders sonrası 2 saat ek ders işlenerek telafi edileceğini bildirdi.

Öğretmen seminere katıldı, öğrencilere 5 gün izin verildi

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi'nde bulunan Kadıllı İlkokulu'nun tek öğretmeni, 5 gün sürecek seminere katılınca, öğrenim gören 7 öğrenciye izin verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, 5 günlük tatilin her gün ders sonrası 2 saat ek ders işlenerek telafi edileceğini bildirdi.
Gebze'ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıllı Mahallesi'ndeki Kadıllı İlkokulu, 1960 yılında yapılan tek katlı taş binada 7 öğrenciye eğitim veriyor. Rengarenk boyanarak dikkat çeken okulun tek öğretmeni Cemalettin Çelik, 5 gün sürecek eğitim seminerine katıldı. Çelik seminere katılınca öğrencilere de hafta başından itibaren 5 gün izin verildi. Cemalettin Çelik seminere mecburen katılması gerektiğini, başlarına bir şey gelmesinden çekindiği için 7 öğrenciye 5 gün izin verdiğini ifade etti.
Gebze ilçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ise okulda ders saatlerinin 09.00 ile 14.40 saatleri arası olduğunu, 5 günlük izni ileriki haftalarda her gün 2 saat ek ders işleyerek telafi edeceklerini belirtti.

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Öğretmen seminere katıldı, öğrencilere 5 gün izin verildiÖğretmen seminere katıldı, öğrencilere 5 gün izin verildiÖğretmen seminere katıldı, öğrencilere 5 gün izin verildi

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