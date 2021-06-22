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  4. Öğretmen siber polisin radarına yakalandı! Bilgisayarında yasak 37 bin veri tespit edildi

Öğretmen siber polisin radarına yakalandı! Bilgisayarında yasak 37 bin veri tespit edildi

22.06.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da indirilmesi ve bulundurulması yasak olan verileri bilgisayarına indirdiği ve başkaları ile paylaştığı tespit edilen bir öğretmen, siber polisinin takibi sonucu gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğretmen siber polisin radarına yakalandı! Bilgisayarında yasak 37 bin veri tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı tespitte Samsun'un Atakum ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adreste bir kişinin indirilmesi ve bulundurulması yasak olan verileri bilgisayarına indirdiğini ve bunları da başka kullanıcılarla paylaştığını tespit etti.

37 BİN VERİYİ İNDİRMİŞ

Yapılan araştırmada yaklaşık 37 bin veriyi indirildiği ortaya çıkarken olayla ilgili 30 yaşındaki G.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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6 ADET LAPTOP VE FLAŞ BELLEK ELE GEÇİRDİ

Gözaltına alınan G.Y.'nin evinde yapılan aramada 6 adet laptop ve flaş belleklere incelenmek üzere el konuldu. Polisteki sorgulanması tamamlanan G.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Bir okulda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen G.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)


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Samsun

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