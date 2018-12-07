Öğretmen, sırasını değiştirmek istemeyen öğrenciyi dövdü' iddiasına inceleme

Yusuf ÇINAR - ÇORUM (DHA) ÇORUM'da ortaokul öğrencisi Ceyhun E.'nin (13), sınıfta oturduğu sırayı değişmediği gerekçesiyle rehber öğretmeni M.A. tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Darp raporu alan ailenin, polis merkezine giderek öğretmenden şikâyetçi olması üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yavruturna Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Ceyhun E., iddiaya göre, öğretmeni tarafından sınıfta oturduğu sıradan kalkıp, bir kız öğrencinin yer aldığı sırada oturması istendi. Ceyhun E. sırasını değiştirmek istemediğini söyleyerek, öğretmeninin isteğini kabul etmedi. Öğretmen, sözünü dinlemediğini öne sürdüğü öğrencisi Ceyhun E.'yi, yaşananlar üzerine rehber öğretmeni M.A.'nın yanına gönderdi. Ceyhun E. rehber öğretmeni ile görüşmesi sonrası eve gitti. Ağlayarak eve giden Ceyhun E., ailesine rehber öğretmeni tarafından dövüldüğünü anlattı. Aile, çocuklarından yaşananları dinledikten sonra hastaneden darp raporu alıp, gittiği polis merkezinde öğretmen M.A. hakkında şikâyetçi oldu. 'YERİMİ DEĞİŞTİRMEK İSTENDİ KABUL ETMEDİM' Sınıfta yerini değiştirmek istediklerini ve bu teklifi kabul etmediği gerekçesiyle dövüldüğünü anlatan Ceyhun E. Dersimize giren öğretmenim beni sınıftaki yerimi değiştirerek, başka sırada kız arkadaşımızın oturduğu yere oturmamı istendi. Bende gitmek istemediğimi söyledim. O öğretmenimiz beni rehber öğretmenime gönderdi. Rehber öğretmenim kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine vurup beni dövdü dedi. 'BUZ TEDAVİSİ UYGULADIK' Şikayetçi olduklarını belirten anne Pembe E, de, Okuldan aradılar, gelmemi istediler. 'oğlundan şikâyetimiz var' dediler. Biraz zaman geçti, oğlum ağlayarak eve geldi. 'Beni rehber öğretmenim darp etti' dedi. Baktım başında şişlik var. Hemen buz tedavisi uyguladık. Sonra da karakola gidip şikâyetçi oldum. Oğlum aynı öğretmenin birkaç gün önce de kendisine vurduğunu söylemişti. Oysa ben 'öğretmen bir öğrencisine vurmaz' diyerek önemsememiştimö diye konuştu. 'ZATEN AMELİYATLIYDI' Oğlunun bir süre önce üzerine garaj kapısının düştüğünü de ifade eden Pembe E, Benim oğlum zaten ameliyatlı, bir süre önce üzerine garaj kapısı düştü. Ağır yaralı olarak kurtulup tedavi gördü diyerek oğlunun vücudundaki ameliyat izlerini gösterdi. Baba Ceyhan E. ise Sonuna kadar şikâyetçiyim. Bir öğretmen öğrencisini asla dövemez diyerek gerekenin yapılmasını istedi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Öte yandan darp iddiasıyla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü okulda soruşturma başlatırken, rehber öğretmen M. A.'nın ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

