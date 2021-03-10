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Öğretmen, tartıştığı komşusunu kafasından vurdu

10.03.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı komşusunu silahla başından vurarak ağır yaraladıktan sonra emniyete giderek teslim oldu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan öğretmen M.D.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı komşusunu silahla başından vurarak ağır yaraladıktan sonra emniyete giderek teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan öğretmen M.D. ile komşusu O.D. sabah saatlerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönünce M.D. yanındaki silahla O.D.’nin başına ateş açtı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan O.D., sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. M.D. ise olayın ardından silahı ile birlikte emniyete giderek teslim olurken, tedavi altına alınan O.D.’nin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, O.D.’nin yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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