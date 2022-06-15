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Öğretmen tayin başvuruları ne zaman yapılacak 2022? İşte MEB il içi ve iller arası yer değiştirme takvimi!

15.06.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen tayin başvuruları ne zaman yapılacak 2022? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bir süre önce açıklamada bulunulmuştu. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre; isteğe bağlı ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü gibi nedenler ile çalıştıkları yeri değiştirmek isteyen öğretmenler başvuru yapabilecek. Öğretmen tayin başvuruları konusunda yapılan açıklamanın detayları merak edildi. Peki 'Öğretmen tayin başvuruları ne zaman yapılacak?' İşte MEB il içi ve iller arası yer değiştirme takvimi!

Öğretmen tayin başvuruları ne zaman yapılacak 2022? İşte MEB il içi ve iller arası yer değiştirme takvimi!

Öğretmen tayin başvuruları ne zaman yapılacak 2022? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin bir süre önce dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. 2022-2023 eğitim dönemine bu atamayı yetiştireceklerini belirten Bakan Özer, müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağını da sözlerine eklemişti. Peki Öğretmen tayin başvuruları ne zaman yapılacak 2022? MEB il içi ve iller arası yer değiştirme takvimi ve detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

Öğretmenler il içi isteğe bağlı yer değiştirme ya da illler arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu gibi sebeplere bağlı tayin başvuruları 4-8 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve sonuçların ilanı 19 Temmuz 2022 tarihinde olacak.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenler illler arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar alınacak. Atamalar ise 1 Ağustos 2022'de gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2022 itibarıyla yapılacak.

İL İÇİ VEYA İLLER ARASI İHTİYAÇ LİSTESİ MEB TARAFNDAN AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olatrak güğncellenecektir...

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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