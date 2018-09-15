Öğretmen ve hastane çalışanları çöp topladı

Samsun'un Atakum ilçesinde "15 Eylül Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.
Atakum Belediyesinin öncülüğünde özel hastanenin çalışanları ile öğretmenler tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 5 kilometrelik alanda sahildeki çöpler toplandı.
Etkinliğine katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, temiz çevre, temiz toplum ilkesiyle çalıştıklarını söyledi.
Çevre temizliğinin alışkanlık haline getirilmesinin önem taşıdığını belirten Taşçı, "Atakum sahili, Türkiye'nin en önemli sahillerinden biri ancak bunun kıymetini bilmiyoruz. Bazı duyarsız vatandaşlarımız bilinçsizce yediklerinin, içtiklerinin ambalajlarını buralara atıyor. Bugünkü etkinliğin herkese örnek olmasını, insanlarımızın çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmasını istiyorum." diye konuştu.
Öğretmenler adına konuşan Arzu Harputoğlu da temiz Türkiye, yaşanabilir çevre için sahilde çöp topladıklarını dile getirdi.
Herkesin kendi evinin önünü temizlemesi halinde çevrenin daha temiz ve daha yaşanılabilir hale geleceğine dikkati çeken Harputoğlu, "Tertemiz bir sahilde denize girmek, buralarda güneşlenmek ve dinlenmek istiyoruz. Lütfen kimse artık sahile çöp atmasın. Biz, geleceğimize sahip çıkmak, çocuklarımıza daha temiz bir çevre bırakmak istiyoruz. Bu kapsamda öğretmen arkadaşlarımızla buradayız." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü
Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Muhabir canlı yayında fena rezil oldu!
Evde beslediği kedisinden bulaştı! Ölümcül...
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum