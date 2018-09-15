Öğretmen ve hastane çalışanları çöp topladı

Samsun'un Atakum ilçesinde "15 Eylül Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Atakum Belediyesinin öncülüğünde özel hastanenin çalışanları ile öğretmenler tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 5 kilometrelik alanda sahildeki çöpler toplandı.

Etkinliğine katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, temiz çevre, temiz toplum ilkesiyle çalıştıklarını söyledi.

Çevre temizliğinin alışkanlık haline getirilmesinin önem taşıdığını belirten Taşçı, "Atakum sahili, Türkiye'nin en önemli sahillerinden biri ancak bunun kıymetini bilmiyoruz. Bazı duyarsız vatandaşlarımız bilinçsizce yediklerinin, içtiklerinin ambalajlarını buralara atıyor. Bugünkü etkinliğin herkese örnek olmasını, insanlarımızın çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmasını istiyorum." diye konuştu.

Öğretmenler adına konuşan Arzu Harputoğlu da temiz Türkiye, yaşanabilir çevre için sahilde çöp topladıklarını dile getirdi.

Herkesin kendi evinin önünü temizlemesi halinde çevrenin daha temiz ve daha yaşanılabilir hale geleceğine dikkati çeken Harputoğlu, "Tertemiz bir sahilde denize girmek, buralarda güneşlenmek ve dinlenmek istiyoruz. Lütfen kimse artık sahile çöp atmasın. Biz, geleceğimize sahip çıkmak, çocuklarımıza daha temiz bir çevre bırakmak istiyoruz. Bu kapsamda öğretmen arkadaşlarımızla buradayız." ifadelerini kullandı.

