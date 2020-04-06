Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi! Bakan Selçuk'tan acil toplantı çağrısı

ÖĞRETMENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMİYOR İzmir, Yalova, Muğla gibi birçok ilin milli eğitim müdürlüğü Zoom programının ücretsiz olduğunu vurguladı gibi sadece bu programdan ders anlatıldığı için öğretmenlerin bazılarının hesaplarından 58.5 dolar kesildi. Uluslararası bu program dışında hiçbir teması olmadığını söyleyen öğretmenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Sisteme öğretmenlerin hesap ve öğrencilerin de kişisel bilgilerinin giriş yapılarak kullanılması nedeniyle, bilgiler programı yöneten uluslararası şirketin eline geçti.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre bu programlardan biri de Zoom Meeting. Ancak geçtiğimiz hafta cinsel içerikli, ırkçı nefret söylemi içeren mesajlar bir anda sosyal medyada yayılan ve hacklenen şirket hakkında New York Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ısrarla EBA’yı tavsiye etse de yurt genelinde çok sayıda il, ilçe ve okul müdürü öğretmenleri yurt dışı bağlantılı online ders yapma imkanı sağlayan programlara yönlendiriyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!



Hesaplarından para kesildiğini, banka bildirimiyle öğrenen öğretmenler durumu yöneticilerine bildirdi. Bu süreç aynı zamanda, Türk öğrencilerin canlı yayındaki görsellerinin de, art niyetli kişi ya da kişilerin eline geçme riskini ortaya çıkardı.

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla’da bazı okul müdürleri ile bir çok ilçe ve okul müdürlerinin Zoom başta olmak üzere canlı yayın yapan çok sayıda yabancı programı önerip, detaylı bilgilendirme içeren talimat yazısı göndermiş.

BAKAN “ACİL” TOPLANTIYA ÇAĞIRDI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanan durum üzerine bu sabah 81 il milli eğitim müdürünü acil toplantıya çağırdı.

Bakanlığın, Zoom programının sahibi şirketle bir anlaşması olmadığı gibi bir talimatı da bulunmadığının altı çizilirken, EBA dışındaki programlara öğretmenleri zorlayan eğitim yöneticilerinin takibe alınacağı öğrenildi.

Sorumlular hakkında MEB’in soruşturma açması ve Bakan Selçuk’un toplantısı sonrası öğrenci ve öğretmen güvenliği için uygulama üzerinden canlı ders anlatımına yasak getirilmesi talimatı verilmesi bekleniyor.