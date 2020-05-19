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  4. Öğretmen ve öğrencilerden 19 Mayıs klibi! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Öğretmen ve öğrencilerden 19 Mayıs klibi! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2020 09:13 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için klip hazırlayan Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile Aliağa Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, EBA TV üzerinden öğrencilerine eğitim vermeye devam eden İzmir’in Aliağa ilçesindeki Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesinin öğretmenleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle öğrencilerine bir sürpriz hazırladı.

KURGU VE MONTAJI KENDİ İMKANLARIYLA YAPTILAR

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni seslendiren idareci ve öğretmenler, kurgu ve montajları kendi imkanlarıyla yaptı. Öte yandan Aliağa Ortaokulu öğrencileri, Gençliği Hitabeyi işaret diline çevirip projeye de yer aldı. Hazırlanan klip, sosyal medyada da beğeni topladı.

Okul Müdürü Leyla Dokuzoğlu, bugüne kadar yapılmamış bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

(İHA)

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