HABER

Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 09:04 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir lisede öğretmenler ve öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81.

Erzurum’da bir lisede öğretmenler ve öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81. yıl dönümünde anmak için bir video çekti.
Çat ilçesine bağlı Yavi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü için hazırladıkları videoda, “Atatürk deyince aklına ne geliyor” sorusuna cevap verdiler.
Yaklaşık 25 öğrenci ve 2 öğretmen sorulara, “Aklıma vatan sevgisi, kadın erkek eşitliği, özgürlük, laiklik, çalışmak, inkılap ve Türkiye Cumhuriyeti geliyor” gibi cevaplar verdiler. Öğrencilerin Atatürk’e duyduğu sonsuz sevgiyi anlattığı video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Genelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğraflarıGenelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğrafları
Adana’da öğrenciler 10 Kasım’a özel klip hazırladıAdana’da öğrenciler 10 Kasım’a özel klip hazırladı
Devlet erkanı Anıtkabir'de! Devlet erkanı Anıtkabir'de!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Arkadaşıyla sohbet ederken başından vuruldu!

Arkadaşıyla sohbet ederken başından vuruldu!

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

'Aylardır sabırsızlanıyordum'

'Aylardır sabırsızlanıyordum'

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Bursa'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! 24 yaralı

50 metreden uçtu! Çok sayıda yaralı var

Halil İnalcık'ın Atatürk'ü anlattığı videoya sosyal medyada büyük ilgi

Halil İnalcık gözyaşlarıyla anlatmıştı: Bütün bir millet ağlıyor

10 Kasım mesajları ve sözleri! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

İşte Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...

Büyük Önder Atatürk'ü özlemle anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü özlemle anıyoruz

Avcılar'da otomobil restoran bahçesine uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil restoran bahçesine uçtu! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.